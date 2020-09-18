На Днепропетровщине змея заползла в частный дом

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на пресслжбу ГСЧС.

Инцидент произошел вечером в Ингулецком районе Кривого Рога Днепропетровской области.

По данным спасателей, во двор жилого частного дома заползла змея. Хозяева сообщили об этом в Службу спасения "101".

На место сразу же прибыли сотрудники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. Спасатели поймали змею, вывезли ее и выпустили на свободу за пределами города. В работах были задействованы 5 спасателей и 1 единица спецтехники ГСЧС.

На опубликованном видео можно увидеть, что спасатели достают змею из-под мебели в жилом помещении, поэтому можно сделать вывод, что пресмыкающееся подобраллось к людям максимально близко.

Ранее также сообщалось, что по Одессе "разгуливает" двухметровая змея. Ползучую живность обнаружили на крыше одного из зданий в районе 16-й станции Большого Фонтана. Двухметровая змея разлеглась на шифере, греясь на солнышке.

Директор Одесского зоопарка Игорь Беляков рассказал, что в этом регионе водятся четыре вида змей — два вида ужей и два вида полозьев. Все они не ядовиты.

Напомним, под Днепром змея проползла в школу, кадры: "напугала и детей, и взрослых".

Ранее Pliteka сообщала, что по Днепру "разгуливает" полутораметровая змея, жители напуганы: кадры с места.

Также Politeka писала, что в Днепре змея заползла в один из гаражей.