У Дніпропетровській області на території школи помітили незвичного "гостя"

Про це повідомляє Politeka з посиланням на повідомлення користувачки соцмережі.

Так, жителька Павлограда Дніпропетровської області розповіла, що на територію однієї зі шкіл міста заповзла змія, яка налякала і дітей, і дорослих.

Інцидент стався на території школи №19 у Павлограді. Батьки учнів школи побачили змію, що повзала по подвір'ю навчального закладу.

На цей момент уроки в школі вже закінчились, і батьки прийшли забирати своїх дітей додому.

Побачивши змію, дорослі почали активно відганяти від неї дітей, а потім зарубали її.

"Один з батьків не розгубився і побіг просити лопату, повернувся і вбив змію", - розповіла жінка.

Вона також закликала місцевих бути обережними, адже поряд є ліс, тому змії можуть з'явитись на території міста.

Користувачі соцмережі тим часом висловили обурення тим, що батьки вирішили зарубати змію замість того, щоб викликати рятувальників.

"Людина страшніша за цього гаспида. Як не спалять, так лопатою вб'ють. Виховуйте дітей бути обережними, але не згубниками природи", "Кішечок, собачок все шкодують, а змію - зарубав. Відмінно. Схоже, вона була перелякана не менше вашого. Чимось взяти можна було акуратно і віднести до лісу", "Ну так не треба було вбивати, треба викликати ДСНС, а вони її вивезуть за місто. Навіщо вбивати? Що за люди, що не зжерти, так вбити", - обурились користувачі.

Нагадаємо, по Дніпру "розгулює" півтораметрова змія, жителі налякані: кадри з місця.

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