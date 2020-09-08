У Дніпрі змія заповзла в один з гаражів

Про це повідомляє Politeka з посиланням на пресслужбу ДСНС.

Так, за даними місцевих ЗМІ, в Шевченківському районі міста чоловік прийшов до свого гаража і виявив там змію. На місце події приїхали рятувальники, зловили змію і випустили на волю за межами міста.

Неочікуваного "гостя" в своєму гаражі на Запорізькому шосе чоловік виявив, прийшовши до гаража зранку, після чого одразу зателефонував до Служби порятунку. Співробітники ДСНС приїхали на місце і виловили змію довжиною близько 50-ти сантиметрів. Рятувальники вивезли її за межі міста і випустили на волю.

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Так, за даними рятувальників, на лінію 101 надійшло повідомлення про те, що у Дніпрі поблизу п’ятиповерхового житлового будинку на вулиці Боброва у Центральному районі було виявлено плазуна довжиною близько одного метра. За вказаною адресою було направлено підрозділ аварійно-рятувальної частини аварійно-рятувального загону спеціального призначення Головного управління ДСНС України у Дніпропетровській області. Прибувши на місце події, фахівці ДСНС обстежили прибудинкову територію, виявили змію та за допомогою спеціального інструменту виловили плазуна. Співробітники аварійно-рятувального вивезли тварину за межі міста та відпустили на волю.

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