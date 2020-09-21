В среду, 30 сентября, будут звучать сирены в Днепре и по всей Днепропетровской области

Об этом информирует Politeka, ссылаясь на пресс-службу Днепровской ОГА.

Так, сообщается, что для проверки системы централизованного оповещения в области прозвучит учебная тревога, с помощью которой жителей должны оповещать о чрезвычайной ситуации.

Сирены будут звучать в течение трех минут, начавшись в 13:55. В пресс-службе напомнили жителям города и области, что сообщение содержит информацию о характере чрезвычайной ситуации, а также месте и времени ее возникновения, территории, попавшей в зону поражения и порядке действий людей, которые находятся на этой территории.

Украинцам, которых сигнал тревоги застал дома, рекомендуют держать постоянно включенным телевизор или радиоприемник для своевременного получения распоряжений власти по вопросам гражданской защиты, рассказать о полученной информации соседям, иметь при себе средства индивидуальной защиты, аптечку, документы, деньги, средства связи, предметы личной гигиены, запас воды и еды.

Кроме того, гражданам необходимо перекрыть в квартире газ, воду, выключить электросчетчик, закрыть и уплотнить окна, а также получить информацию о ближайшем месте укрытия (паркинг, подвал и т.п.).

Жителей просят с пониманием отнестись к предстоящей проверке и не паниковать в связи с воем сирен.

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