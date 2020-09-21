В среду, 30 сентября, будут звучать сирены в Днепре и по всей Днепропетровской области
Об этом информирует Politeka, ссылаясь на пресс-службу Днепровской ОГА.
Так, сообщается, что для проверки системы централизованного оповещения в области прозвучит учебная тревога, с помощью которой жителей должны оповещать о чрезвычайной ситуации.
Сирены будут звучать в течение трех минут, начавшись в 13:55. В пресс-службе напомнили жителям города и области, что сообщение содержит информацию о характере чрезвычайной ситуации, а также месте и времени ее возникновения, территории, попавшей в зону поражения и порядке действий людей, которые находятся на этой территории.
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Украинцам, которых сигнал тревоги застал дома, рекомендуют держать постоянно включенным телевизор или радиоприемник для своевременного получения распоряжений власти по вопросам гражданской защиты, рассказать о полученной информации соседям, иметь при себе средства индивидуальной защиты, аптечку, документы, деньги, средства связи, предметы личной гигиены, запас воды и еды.
Кроме того, гражданам необходимо перекрыть в квартире газ, воду, выключить электросчетчик, закрыть и уплотнить окна, а также получить информацию о ближайшем месте укрытия (паркинг, подвал и т.п.).
Жителей просят с пониманием отнестись к предстоящей проверке и не паниковать в связи с воем сирен.
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