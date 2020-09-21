В среду, 30 сентября, будут звучать сирены в Днепре и по всей Днепропетровской области

Об этом информирует Politeka, ссылаясь на пресс-службу Днепровской ОГА.

Так, сообщается, что для проверки системы централизованного оповещения в области прозвучит учебная тревога, с помощью которой жителей должны оповещать о чрезвычайной ситуации.

толпа, люди, карантин в Днепре

Сирены будут звучать в течение трех минут, начавшись в 13:55. В пресс-службе напомнили жителям города и области, что сообщение содержит информацию о характере чрезвычайной ситуации, а также месте и времени ее возникновения, территории, попавшей в зону поражения и порядке действий людей, которые находятся на этой территории.

Популярные статьи сейчас

Маленькой дочке Пугачевой и Галкина внезапно предрекли беду: "Опасность от..."

Дженнифер Лопес "задала жару" в крошечном бикини на пляже: "Это вообще возможно в 51?"

Выход на пенсию в 60 лет под вопросом, в Раде предупредили о проблемах: кто останется без выплат

«Пусть мужики слюнями захлебнутся»: влажная «невеста» Харламова в бикини устроила жару в бассейне
Показать еще

Украинцам, которых сигнал тревоги застал дома, рекомендуют держать постоянно включенным телевизор или радиоприемник для своевременного получения распоряжений власти по вопросам гражданской защиты, рассказать о полученной информации соседям, иметь при себе средства индивидуальной защиты, аптечку, документы, деньги, средства связи, предметы личной гигиены, запас воды и еды.

Кроме того, гражданам необходимо перекрыть в квартире газ, воду, выключить электросчетчик, закрыть и уплотнить окна, а также получить информацию о ближайшем месте укрытия (паркинг, подвал и т.п.).

Жителей просят с пониманием отнестись к предстоящей проверке и не паниковать в связи с воем сирен.

Днепр

Напомним, под Днепром появилась серийная преступница: "подсаживается за столик и..."

Как сообщала Politeka, под Днепром на помощь больному ребенку "пожертвовали" фальшивые деньги.

Также Politeka писала, что под Днепр съехались военные со всей страны, открыт огонь: видео и подробности с места.