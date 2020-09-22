В Криворожском районе Днепропетровской области нашли устаревший артиллерийский снаряд
Об этом информирует Politeka со ссылкой на местный ресурс 0564.ua.
В пресс-службе ГСЧС в Днепропетровской области сообщили, что 21 сентября поступило сообщение о том, что около села Новоивановка мужчина во время проведения земельных работ нашел устаревший артиллерийский снаряд калибра 122 мм.
Пиротехники обследовали место ЧП, других взрывоопасных предметов при этом обнаружено не было.
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В ведомстве напомнили, что при обнаружении подозрительных находок надо сразу же сообщить об этом по телефонам спецлиний 101 или 102.
Категорически запрещено трогать подозрительный предмет, передвигать его, засыпать землей или чем-то его накрывать. Также опасно для жизни пытаться разобрать незнакомый предмет. Вокруг обнаруженного предмета надо установить из подручных средств ограждение и ожидать прибытия спасателей.
Politeka писала, что на Харьковщине около водохранилища нашли боеприпасы. Так, 17 сентября пиротехники обследовали в Харькове территории по выявлению, изъятию и обезвреживанию взрывоопасных предметов времен Второй мировой войны, сообщили в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области. Известно, что на отдельных территориях уничтожено четыре артснаряда, одну минометную мину, одну авиабомбу и 100 патронов.
Также в Харьковской области саперы обезвредили более 40 боеприпасов. Известно, что всего саперы уничтожили 44 взрывоопасных предмета, среди которых 22 минометные мины и 22 артиллерийских снаряда разного калибра. Все боеприпасы обезвредили на специальных взрывных площадках за границами населенных пунктов.
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