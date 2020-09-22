В Каменском Днепропетровской области на девушку, которая гуляла со своей собакой, напало другое животное

Об этом информирует Politeka, ссылаясь на сообщение девушки в Facebook.

По ее словам, в то время,как девушка шла со своей собакой в магазин, к ней подбежал не очень крупный аксель.

Между собаками завязалась "ссора". Девушка пыталась отогнать чужую собаку и оттянуть свою, когда ее сзади атаковала другая взрослая собака и укусила ее за ногу.

В результате у девушки – следы от зубов, большая гематома и порванные брюки.

"Я очень люблю собак, причем всех! Вчера шла со своим псом в магазин (лабрадор), подбежал к нам небольшой аксель и начали они гавкать друг на друга, пока я отгоняла мелкого и тянула своего пса от мелкого, сзади подбежал другой взрослый пес и цапнул меня за ногу! Испорченное настроение, порванные штаны, у ребёнка испуг! Быстрее бы построили приют и заставили всех хозяев стерилизовать своих собак и кошек во избежания уличных животных!", – пишет возмущенная девушка.

Politeka писала, что украинцев хотят обязать регистрировать всех домашних животных. При этом процедуру хотят сделать платной. Соответствующий законопроект зарегистрировали депутаты от «Слуги народа». По их словам, главная задача нового закона – не допускать выбрасывания животных на улицу их владельцами. Авторы законопроекта предлагают обязать украинцев регистрировать домашних собак, кошек и возможно даже хомячков.

Так, в соответствии с законом владельцы должны будут:

проводить идентификацию и регистрацию домашнего животного;

хоронить или утилизировать труп своего животного;

обеспечить необходимое содержание животного;

воспитывать (дрессировать) животных.

Напомним, под Днепром ветеринары спасли собаку, которую хозяева принесли на усыпление: трогательные кадры.

Также Politeka сообщала, что история криворожского Хатико растрогала украинцев до слез, кадры: "Три года жил на могиле хозяина и..."

Ранее Politeka писала о том, что пес из Харькова целый месяц добирался из нового дома к старым хозяевам: душещипательное видео.