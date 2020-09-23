В пятницу, 18 сентября в Павлограде Днепропетровской области госпитализировали 16-летнюю девушку, отравившуюся суррогатным алкоголем

Об этом информирует Politeka, ссылаясь на местный новостной ресурс Павлоград.dp.ua.

Так, сообщается, что местная бригада "скорой" госпитализировала девушку в больницу.

Вечером на номер 103 поступило сообщение о том, что девушка лежит без сознания на улице Горького. По словам руководителя Днепропетровского областного центра экстренной медицины и медицины катастроф Радия Шевченко, виной всему стал суррогатный алкоголь, который та употребляла.

"Алкогольная кома, падение с высоты, перелом костей носа, множественные ссадины лица, повреждение мягких тканей нижней конечности", – перечислил медик предварительный диагноз отравившейся.

Politeka писала, что в Днепропетровской области дети попали в больницу после приема таблеток дедушки. Так, по данным местных СМИ, в металлургическом районе Кривого Рога двое маленьких детей отравились таблетками. Известно, что инцидент произошел с детьми возрастом 1 и 2 года.

По имеющейся информации, они выпили нейролептик, который принимал их дедушка. Возможно, малыши приняли таблетки за конфеты. Данный препарат применяют при лечении депрессивного синдрома и при других похожих заболеваниях. С предварительным диагнозом "отравление" малышей госпитализировали в реанимационное отделение Криворожской городской клинической больницы №8.

В поселке Липцы, что под Харьковом, четверо маленьких детей отравились крысиным ядом. Четверо детей в возрасте 2, 5, 6 и 8 лет отравились крысиным ядом и были срочно доставлены в токсикологическое отделение областной детской клинической больницы, передает пресс-служба ГУ НП Харьковской области.

"Сообщение о происшествии поступило в дежурную часть Липецкого отделения полиции 18 августа в 15:15. При выезде на место полицейские выяснили, что дети играли дома, нашли банку с крысиным ядом и решили его съесть. По словам врача, сейчас состояние детей удовлетворительное. Все обстоятельства ЧП устанавливаются", - рассказали в полиции.

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