В Днепре появятся современные трамваи, закупленные в Германии

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на сообщение горсовета Днепра.

Так, в Днепре готовят к выходу на маршруты трамваи из Германии.

По данным горсовета, для Днепра закупили 20 трамвайных вагонов в Лейпциге. Сейчас в город поступила уже вторая партия - еще 7 единиц транспорта. Трамваи адаптируют к работе на путях Днепра.

Трамваи переоборудуют в городской вагоноремонтной мастерской, которая, как отмечают в горсовете, является единственной в Украине, где выполняют такие адаптационные работы. После ремонта срок эксплуатации таких вагонов увеличивается на целых 10-15 лет.

По словам директора КП "Днепровский электротранспорт" Владимира Кобеца, трамваи в очень хорошем состоянии.

"В кабине водителя предусмотрена система кондиционирования. В салоне все элементы, требующие замены, будут заменены. Перед выходом на маршрут трамваи будут перекрашены в цвет бренда нашего города. Трамваи в Германии прошли глубокую модернизацию и имеют современную систему управления, что позволяет экономить электроэнергию на 40%. На маршрут трамваи выйдут после полного отбора вагонов и предварительного обкатывания", - рассказал он.

В следующем году местные власти планируют продолжить закупку трамваев, чтобы за 4-5 лет полностью обновить общественный транпорт в городе.

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