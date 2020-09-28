Днепропетровщина попала в "желтую" зону карантина, и отныне в области действуют новые ограничения

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на сайт Кабинета министров Украины.

Так, с 28 сентября Днепропетровская область впервые попала в "желтую" зону карантина. В связи с резким увеличением количества инфицированных и большей загруженностью опорных больниц пациентами с COVID-19 в Днепре, Кривом Роге, а также в Верхнеднепровском, Днепровском, Пятихатском и Царичанском районах области решили ужесточить карантинные ограничения.

На территории "желтой" зоны карантина запрещается посещение учреждений социальной защиты, в которых находятся пожилые люди, за исключением тех, которые предоставляют услуги кризисно.

Также в "желтой" зоне сохраняются требования и "зеленой" зоны: масочный режим в общественных зданиях и транспорте, ограниченное количество пассажиров в общественном транспорте (не больше, чем количество сидячих мест), заполнение кинотеатров только на 50% и проведение массовых мероприятий не более одного человека на 5 квадратных метров.

Также правительство порекомендовало представителям местной власти внести изменения в рабочие графики.

Напомним, украинцев отрезвят новым усилением карантина, в Кабмине уже предупредили.

Как сообщала Politeka, Кабмин принял новое жесткое решение по карантину, что теперь будет с поездками.

Также Politeka писала, что украинцы будут проходить самоизоляцию по-новому, в МОЗ раскрыли детали.