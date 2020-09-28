Работники двух шахт в полном составе поднялись на поверхность

В Кривом Роге шахтеры прекратили акцию протеста

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на сообщение председателя Независимого профсоюза Украины Михаила Волынца в соцсети.

Так, по его словам, по состоянию на утро 28 сентября протесты продолжаются на шахтах "Жовтнева" (24 человека) и "Батькивщина" (38 человек). К протестующим еще присоединились две женщины.

Также он сообщил, что несколько дней назад на поверхность в полном составе поднялись работники шахт "Гвардейская" и "Терновская". Горняки шахты "Терновская" уже приступили к работе, а на "Гвардейской" ведутся ремонтные работы на подъеме.

Волынец рассказал, что один из руководителей предприятия опубликовал личные данные шахтеров, участвующих в протесте. После этого у одного из митингующих обокрали квартиру.

Ранее сообщалось, что в Кривом Роге работники локомотивного депо присоединились к бастующим шахтерам. Также работники обратилась с открытым письмом к городскому голове Кривого Рога Юрию Вилкулу с требованиями способствовать повышению оплаты труда работников железной дороги "Кривбасса" и улучшению условий и безопасности труда.

Напомним, оккупированный Донбасс умоляет Раду помочь с зарплатами для шахтеров.

Также писала Politeka, что на Львовщине продолжается протест шахтеров: люди готовы на отчаянные шаги.