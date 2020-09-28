В Кривом Роге шахтеры прекратили акцию протеста
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на сообщение председателя Независимого профсоюза Украины Михаила Волынца в соцсети.
Так, по его словам, по состоянию на утро 28 сентября протесты продолжаются на шахтах "Жовтнева" (24 человека) и "Батькивщина" (38 человек). К протестующим еще присоединились две женщины.
Также он сообщил, что несколько дней назад на поверхность в полном составе поднялись работники шахт "Гвардейская" и "Терновская". Горняки шахты "Терновская" уже приступили к работе, а на "Гвардейской" ведутся ремонтные работы на подъеме.
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Волынец рассказал, что один из руководителей предприятия опубликовал личные данные шахтеров, участвующих в протесте. После этого у одного из митингующих обокрали квартиру.
Ранее сообщалось, что в Кривом Роге работники локомотивного депо присоединились к бастующим шахтерам. Также работники обратилась с открытым письмом к городскому голове Кривого Рога Юрию Вилкулу с требованиями способствовать повышению оплаты труда работников железной дороги "Кривбасса" и улучшению условий и безопасности труда.
Напомним, оккупированный Донбасс умоляет Раду помочь с зарплатами для шахтеров.
Также писала Politeka, что на Львовщине продолжается протест шахтеров: люди готовы на отчаянные шаги.