Девочку пытались спасти, но она умерла в больнице

В Днепре 13-летняя девочка выпрыгнула из окна и умерла в больнице

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на "Днепр оперативный".

Так, из окна 12 этажа выпрыгнула 13-летняя девочка. Это произошло на улице Добровольцев, 4. Девочка выжила после падения, ее госпитализировали в областную детскую больницу с предварительным диагнозом "кома третьей степени и множественные ушибы головы". К сожалению, в больнице ребенок умер.

В квартире, где проживала девочка, на момент приезда правоохранителей и скорой находились 25-летний брат пострадавшей, бабушка, мама и папа, который с ними не проживает. Осмотрев квартиру, полицейские нашлизаписку от 13-летней девочки, а рядом на столе было лезвие. В своей "предсмертной записке" ребенок просит прощения у отца и говорит, что ей надоело так жить.

Вскоре врачи сообщили, что 13-летняя девочка умерла в больнице, так и не приходя в сознание. Ее дважды реанимировали, однако спасти ребенка так и не получилось.

Мать девочки рассказала, что в этот роковой день ее дочь находилась у отца и между ними произошел конфликт. После этого подросток пришел домой, но ни с кем из родных не ругался.

По словам врачей, у ребенка дважды останавливалось сердце, а шансы на спасение девочки были минимальными.

На месте трагедии работала следственно-оперативная группа, а сейчас полицейские устанавливают все подробности случившегося.

Также местные СМИ ранее публиковали фото квартиры, в которой проживала девочка. На кадрах можно было заметить, что семья жила в крайне неблагоприятных условиях и в антисанитарии.

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