На Дніпропетровщині розслідують загадкову смерть 12-річної дитини

Про це повідомляє Politeka з посиланням на сюжет програми "Свідок".

Відомо, що під час гри з братом 12-річна дівчинка випадково зірвалася з вікна 12-го поверху. Однак це лише одна з версій трагедії, а є і інша - більш моторошна.

Так, за іншою версією, останнім часом відмінниця отримувала погані оцінки в школі, і не витримала психологічного тиску з боку батьків і викладачів.

Думки сусідів і знайомих загиблої розділились. Одні вважають, що це нещасний випадок, а інші стверджують, що дитина навмисно вкоротила собі віку.

У школі шоковані таким вчинком і наголошують, що Катерина завжди була відповідальною, доброю і веселою. Дівчинка була справжнім прикладом для інших.

Співробітники правоохоронних органів впевнені, що це точно випадковий випадок. Однак поруч з тілом загиблої журналісти знайшли шматочки із зошита, на яких були проставлені погані оцінки з української мови.

Психологи наголошують, що підлітки в такому віці особливо схильні до самогубства і можуть піти на такий відчайдушний крок навіть через дрібниці.

На Дніпропетровщині розслідують загадкову смерть 12-річної школярки. На Дніпропетровщині розслідують загадкову смерть 12-річної школярки. #Свідок #НТН #новини Gepostet von Свідок am Mittwoch, 23. September 2020

Нагадаємо, у Дніпрі герой-коханець поліз до дівчини на 16-й поверх по газовій трубі: з'їхалися рятувальники, кадри.

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