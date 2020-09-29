В Днепре реку загрязняют канализационными водами

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на местный Telegram-канал.

Речь идет о реке Самара. Днепрянин снял видео, на котором можно, заметить, как вода в реке стала почти черного цвета из-за сброса канализации.

Также днепрянин отметил, что возле реки стоит ужасный запах.

"Ахтунг! Прямо сейчас, в районе начала ул. Байкальская сброс канализации в реку Самара. Вонь стоит такая, что обжигает при вдохе гортань", - говорится в сообщении.

Также автор видео отмечает, что сложно сказать, откуда именно сливаются канализационные воды, потому что они идут откуда-то из-под земли. Днепрянин решил зафиксировать данный факт на видео, чтобы на место отправили полицию или СОБ в связи с данным правонарушением.

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