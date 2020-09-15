У Дніпропетровській області невідомі викинули величезну кількість продуктів харчування

Про це повідомляє Politeka з посиланям на паблік "ЖВ - На пульсі" в соцмережі.

Так, у місті Жовті Води невідомі викинули тонни овочів, які вже згнили. Люди висловлюють обурення таким вчинком. Замість того, щоб продати дешевше або роздати тим, хто цього потребує, хтось сюди привіз і викинув за непотрібністю величезну кількість продуктів.

Автор публікації розповідає, що смітник простягнувся на кілька десятків метрів. Звалище влаштували в межах Жовтих Вод.

Разом з овочами на смітник викинули насипом в мішках і сітками старий одяг, меблі, купу будівельного сміття і гори пластику.

"Тут і старі одяг, і меблі, і будівельне сміття, і гори пластику. Але найбільше вразили величезні купи з гнилими овочами. Гниль скинуто на три купи і насипом, і прямо в мішках, сітках. З урахуванням кількості овочів, їх викидають явно підприємці, які цими овочами займаються. Тривожить питання: хто ж розвів такий свинарник (в прямому сенсі цього слова)? І чому ж не можна утилізувати в призначеному місці? Чи не можна було овочі віддати бідним? Чи шкода?", - обурюється автор допису.

Нагадаємо, в озері Дніпра промислові відходи знищили все живе: відео катастрофи.

Раніше Pliteka повідомляла, що під Дніпром почалося справжнє екологічне лихо, кадри: "Трупний запах на кілометри...".