Удалось спасти двух человек

На Днепропетровщине произошел пожар в многоэтажке

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

Так, 29 сентября в Службу спасения "101" поступило сообщение, что на улице Гетманской в Новомосковске Днепропетровской области в девятиэтажном жилом доме произошло возгорание балконов.

На место происшествия отправили спасателей и пожарных.

Прибыв на место пожара, спасатели установили, что горят балконы квартир с 6-го по 9-й этажи.

Во время тушения пожара личным составом подразделений ГСЧС с помощью автолестницы и по лестничным маршам удалось спасти двух жильцов дома.

Пожар локализовали в 20:17 и ликвидировали в 20:33.

В пресс-службе ГСЧС рассказали, что огнем были повреждены балконы четырех квартир на площади 110 кв.м., а также домашнее имущество в комнате квартиры, расположенной на седьмом этаже, на площади 18 кв. м. Общая площадь возгорания составила 128 кв. м.

К тушению пожара были привлечены 15 спасателей и 4 единицы техники Главного управления ГСЧС Украины в Днепропетровской области.

Погибших и пострадавших нет.

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