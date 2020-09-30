На Днепропетровщине произошел пожар в многоэтажке
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.
Так, 29 сентября в Службу спасения "101" поступило сообщение, что на улице Гетманской в Новомосковске Днепропетровской области в девятиэтажном жилом доме произошло возгорание балконов.
На место происшествия отправили спасателей и пожарных.
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Прибыв на место пожара, спасатели установили, что горят балконы квартир с 6-го по 9-й этажи.
Во время тушения пожара личным составом подразделений ГСЧС с помощью автолестницы и по лестничным маршам удалось спасти двух жильцов дома.
Пожар локализовали в 20:17 и ликвидировали в 20:33.
В пресс-службе ГСЧС рассказали, что огнем были повреждены балконы четырех квартир на площади 110 кв.м., а также домашнее имущество в комнате квартиры, расположенной на седьмом этаже, на площади 18 кв. м. Общая площадь возгорания составила 128 кв. м.
К тушению пожара были привлечены 15 спасателей и 4 единицы техники Главного управления ГСЧС Украины в Днепропетровской области.
Погибших и пострадавших нет.
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