У Дніпрі чоловік вирішив залізти у вікно до жінки, яка живе на 16-му поверсі, по газовій трубі

Про це повідомляє Politeka, посилаючись на Дніпро Оперативний.

Подія трапилася в середу, 23 вересня. Жінка, до якої так рвався чоловік, попросила консьєржку будинку не пускати його в під'їзд. Тоді зневірений закоханий зважився на неординарний крок: він о першій годині ночі поліз до жінки, що живе на 16 поверсі, по газовій трубі.

Однак, діставшись до 11-го поверху, змінив своє рішення і почав спускатися.

Консьєржка викликала поліцію, разом з ними приїхали співробітники ДСНС. За попередніми даними, чоловік, 1991 року народження, спустився без пригод, його здоров'ю та життю нічого не загрожує.

Politeka писала, що в Кривому Розі Дніпропетровської області 80-річний чоловік вистрілив своєму сусідові в обличчя зі стартового пістолета. Потерпілого госпіталізували: у нього – кульове поранення щоки.

Так, повідомляється, що в Металургійному районі міста літній чоловік на території приватного сектора вийшов прогулятися зі своїм собакою. У якийсь момент пес атакував сусіда, який знаходився біля свого двору.

Чоловік почав відбиватися від тварини, це переросло в конфлікт між ним і власником собаки. У підсумку пенсіонер витягнув стартовий пістолет і вистрілив сусідові в обличчя.

Нагадавши, у Дніпрі дитина влаштувала пожежу в будинку, кадри: "бабуся, що випила, відпочивала в іншій кімнаті".

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