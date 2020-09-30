В Днепре произошел очередной скандал в маршрутке - водитель отказался бесплатно перевозить ребенка

Как передает Politeka, об этом сообщила пользовательница соцсети.

Так, днепрянка рассказала, что в маршрутке №141 произошел конфликт. Водитель требовал от школьника оплатить проезд, угрожая выгнать его из салона.

По словам днепрянки, водитель так жестоко обращается со всеми детьми. Она подчеркнула, что это не единичный случай. Подобные конфликты повторяются ежедневно, и похоже, что ситуация только обостряется.

Девушка обратилась в администрацию предприятия, где работает водитель, с просьбой вмешаться в проблему, иначе может случиться беда. Родители пригрозились, что они сами "поговорят" с водителем и объяснят, как он себя ведет.

"Можно провести беседу с водителем маршрутки №141, номер машины АЕ 3045. На каком основании он требует с 9-летнего ребенка полную стоимость проезда - 8 гривен. Ученический еще не выдали в школе. А водитель говорит - либо плати, либо выходи. Как он сказал, я не вижу, что это школьник. Так может ему надо очки, чтобы видел школьников, и постоянно он так поступает с детьми. Время когда он обидел ребенка, было 12.35. Пожалуйста, проведите с ним беседу, или родители проведут", - написала днепрянка.

Как известно, в Днепре льготный проезд для школьников распространяется на все дни - и выходные, и праздники, и каникулы. То есть в автобусах с 25% скидкой можно теперь ездить всегда, а не только в будни, как раньше.

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