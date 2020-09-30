В Днепре у предпринимателя незаконно "отжали" рынок
 
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на пресс-службу полиции Днепропетровской области.
 
Так, в Днепре один из рынков незаконно "отжали" у его владельца. Мужчину, которого подозревают в рейдерстве, уже задержали полицейские. Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

Известно, что рынок захватили еще два года назад, но только сейчас правоохранители задержали 58-летнего мужчину, который организовал эту схему.

Как сообщили в полиции, в 2018 году госрегистратор незаконным образом сменил владельца и руководителя рынка. С помощью поддельных документов он внес ложные данные в Государственный реестр юридических лиц. Помимо подделки документов, мужчина нанял людей, которые силой взяли рынок.

Правоохранители провели обыски у рейдеров и изъяли у них документы и электронные носители информации, которые могут быть доказательствами в суде.

Рынок уже вернули законному владельцу. Следственные действия по факту рейдерства продолжаются, правоохранители устанавливают всех участников преступления.

 
 