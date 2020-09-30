

Известно, что рынок захватили еще два года назад, но только сейчас правоохранители задержали 58-летнего мужчину, который организовал эту схему.

Как сообщили в полиции, в 2018 году госрегистратор незаконным образом сменил владельца и руководителя рынка. С помощью поддельных документов он внес ложные данные в Государственный реестр юридических лиц. Помимо подделки документов, мужчина нанял людей, которые силой взяли рынок.



Правоохранители провели обыски у рейдеров и изъяли у них документы и электронные носители информации, которые могут быть доказательствами в суде. Как сообщили в полиции, в 2018 году госрегистратор незаконным образом сменил владельца и руководителя рынка. С помощью поддельных документов он внес ложные данные в Государственный реестр юридических лиц. Помимо подделки документов, мужчина нанял людей, которые силой взяли рынок.Правоохранители провели обыски у рейдеров и изъяли у них документы и электронные носители информации, которые могут быть доказательствами в суде.