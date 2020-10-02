В Днепре произошел очередной скандал в маршрутке - водитель отказался принимать 25-копеечные монеты, вышедшие из оборотая, и с криком швырнул их в сторону пассажирки

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на сообщение днепрянки Елены Кирпы в соцсети.

Так, в маршрутном автобусе №64Г пассажирка дала водителю плату за проезд, в которой присутствовали 25-копеечные монеты, которые с 1 октября были выведены из обращения. Водитель маршрутки по-хамски швырнул их обратно в сторону женщины, да еще и накричал на нее.

Пассажирка пояснила, что других денег у нее нет, а также попросила водителя быть более вежливым, из-за чего тот еще больше разозлился и выгнал ее из маршрутки.

Когда днепрянка вышла из салона и сделала фото маршрутки, по ее словам, водитель начал оскорблять женщину.

В комментариях к публикации мнения людей разделились. Одни выразили возмущение хамским поведением водителя маршрутки. Однако были и те, кто стал на сторону водителя, и упрекнул женщину за то, что она спровоцировала этот конфликт сама, дав водителю монеты, выведенные из обращения, хотя информация об отмене оборота 25-копеечных монет с 1 октября появилась уже давно.

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