В Днепре здание высшего учебного заведения "не справилось" с непогодой - его затопило после дождя

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на публикацию Марка Семенюка в соцсети.

Так, днепрянин опубликовал видео из здания спорткомплекса Днепровского национального университета, который затопило после дождя.

Спорткомплекс крупнейшего в Днепре вуза не справился с непогодой. На кадрах можно увидеть, как с крыши стекают целые потоки дождевой воды.

В университете под струи с водой подставили ведра и тряпки, но это не спасло зал от затопления. Через переполненные ведра вода стекала на пол.

По словам автора поста, с этой проблемой ДНУ сталкивается уже не впервые и последние три года залы регулярно затапливает после дождя. Однако на этот раз ситуация обострилась - в корпусе сорвало ливневки.

"Ну, как сорвало - она просто сгнила. На изгибе трубы ржавчина уже не выдержала", - пишу автор видео.

Замалчивание таких историй – преступление! Как бы мы не любили тебя – лучший университет города... Кто не знает, это спорткомплекс Днепровского национального университета имени Олеся Гончара. И этот дождь он явно переживает с трудом. Хотя проблема абсолютно не нова, потопы в комплексе за последние года 3 (а может и больше), увы, стали нормой. В дождливую погоду часть зала стабильно под каплями дождя, игры в мини футбол или баскет под тряпки на одной из бровок – обычное дело. Но сейчас все вышло далеко за рамки – сорвало ливневку. Ну, как сорвало – она просто сгнила. На изгибе трубы ржавчина уже не выдержала. Это поучительная история, как игнорирование мелких проблем приводит к таким последствиям. Надеюсь, после этой ситуации пойдет процесс налаживания контроля за капитальным обслуживанием комплекса. Потому как здесь налицо халатность и просто неисполнение банальных норм по контролю за внутренней инфраструктурой. В самом университете ожидается процесс избрания нового ректора. И всем кандидатам, которые претендуют на место в управлении лучшим вузом в городе (я по-прежнему его считаю лучшим), было бы очень правильно обратить на эту ситуацию внимание. Без показухи. В университете это не одна проблема, которая требовала вмешательства ещё вчера. Но будет хорошо, если этот случай станет отправной точкой к приведению этих проблем в порядок. Gepostet von Марк Семенюк am Donnerstag, 1. Oktober 2020

Днепрянин также напомнил, что скоро в высшем учебном заведении должны выбирать нового ректора. На фоне этого он посоветовал новому руководителю вуза обратить внимание на эту проблему.

Напомним, в Днепре разбушевалась непогода: на машины падают деревья, кадры.

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