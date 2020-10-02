В Днепре здание высшего учебного заведения "не справилось" с непогодой - его затопило после дождя
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на публикацию Марка Семенюка в соцсети.
Так, днепрянин опубликовал видео из здания спорткомплекса Днепровского национального университета, который затопило после дождя.
Спорткомплекс крупнейшего в Днепре вуза не справился с непогодой. На кадрах можно увидеть, как с крыши стекают целые потоки дождевой воды.
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В университете под струи с водой подставили ведра и тряпки, но это не спасло зал от затопления. Через переполненные ведра вода стекала на пол.
По словам автора поста, с этой проблемой ДНУ сталкивается уже не впервые и последние три года залы регулярно затапливает после дождя. Однако на этот раз ситуация обострилась - в корпусе сорвало ливневки.
"Ну, как сорвало - она просто сгнила. На изгибе трубы ржавчина уже не выдержала", - пишу автор видео.
Днепрянин также напомнил, что скоро в высшем учебном заведении должны выбирать нового ректора. На фоне этого он посоветовал новому руководителю вуза обратить внимание на эту проблему.
Напомним, в Днепре разбушевалась непогода: на машины падают деревья, кадры.
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