На Днепропетровщине мужчина "заминировал" два объекта, объяснив это желанием проверить, как работают местные правоохранители

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на пресс-службу полиции Днепропетровской области.

Так, в Каменском за "минирование" двух вокзалов полицейские задержали ранее судимого мужчину.

Находясь в состоянии алкогольного опьянения, мужчина решил проверить, как сработают правоохранители.

Так, в полицию поступило анонимное сообщение о заминировании вокзала. На место происшествия выехали полицейские, эксперты (взрывотехники, кинологи с собакой, работники других экстренных служб). Неизвестный не сообщил, какой именно вокзал заминирован, поэтому эвакуировали пассажиров и сотрудников железнодорожного и автовокзалов. Правоохранители тщательно обследовали помещение и прилегающую территорию. В результате никаких взрывоопасных и подозрительных предметов обнаружено не было.

Через полчаса полицейские обнаружили злоумышленника. Им оказался 35-летний ранее судимый местный житель.

Мужчину задержали и сообщили ему о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 259 Уголовного кодекса Украины (Заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности).

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