На Днепропетровщине мошенники создали фейковый интернет-магазин косметики

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на официальный сайт Киберполиции.

Так, киберполицейские сообщили, что мошенники создали интернет-магазин, где главным условием покупки была полная предоплата товара. Однако после перечисления денег покупателям никто не отправлял никакого товара. Такой "бизнес" принес злоумышленникам более 300 тысяч гривен. Им грозит до восьми лет тюрьмы.

Киберполицейские выяснили, что местные жители создали интернет-магазин, страницу в соцсети и профиль на площадке объявлений, где предлагали приобрести профессиональную косметику. Главным условием была полная предоплата. Оплатив свой заказ, клиенты никакого товара не получали. Фигуранты говорили продавцам, что поставки задерживаются, а потом просто меняли номера телефонов.

Таким образом мошенники обманули более полусотни граждан. Причиненные убытки составляют 300 тысяч гривен.

Правоохранители провели обыски по месту жительства фигурантов. По результатам изъяты ноутбуки, мобильные телефоны, банковские карты, флешки и другие вещественные доказательства.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 190 (Мошенничество) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до восьми лет заключения. Решается вопрос об объявлении подозрения фигурантам. Досудебное расследование продолжается.

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