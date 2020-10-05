В Кривом Роге умер талантливый музыкант Евгений Чередниченко

Как передает Politeka об этом написала на своей странице в соцсети жена Евгения.

Так, стало известно, что на Днепропетровщине ушел в вечность талантливый незрячий музыкант Евгений Чередниченко, чьи песни, философские рок-баллады, известны далеко за пределами области.

"Любимый мужчина, друг, наставник, служитель Божий, талантливый человек, тот, кто бесконечно дорог моему сердцу. 14 лет вместе... Ты лучшее, что было в моей жизни", - написала жена музыканта, а также опубликовала их совместные фото.

В комментариях к сообщению днепряне выразили женщине свои соболезнования, а также отметили, что Евгений был светлым и талантливым человеком.

"Прими искренние соболезнования... Пусть Господь утешит твое сердце и укрепит тебя... Поможет перенести потерю", "Пусть с Богом покоится. Прими соболезнования", " Надя, искренне сочувствую... Женя был светлым, искренним и добрым человеком. Вечная память", "Очень преданный и верный брат. Это тяжелая потеря", - пишут в комментариях.

По данным местных СМИ, житель Кривого Рога более 10 лет назад потерял зрение из-за сахарного диабета. Но не смотря на это, он не жил на пенсию от государства, а работал в фирме, которая занимается установкой окон, жалюзи и роллетов.

Напомним, Днепр со слезами на глазах провел в последний путь павшего на Донбассе героя, кадры.

Ранее Politeka сообщала, что на Донбассе оборвалась жизнь бойца ВСУ: известны первые подробности трагедии.

Также Politeka писала, что трагедия оборвала жизнь защитника Украины на Донбассе: что известно о герое.