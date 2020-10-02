У Дніпрі поховали українського десантника, який загинув на Донбасі місяць тому

Про це повідомляє Politeka з посиланням на сюжет ТСН.

Так, у п'ятницю, 2 жовтня, у Дніпрі попрощалися із загиблим захисником України Артемом Бондаренком. Боєць загинув у Луганській області під час ліквідації пожежі.

Прощання відбулося на алеї Героїв біля Дніпропетровської обласної ради та обласної адміністрації.

Розповідаючи про трагедію, побратими Артема зазначили, що в той час, коли вони гасили пожежу, яка стрімко наближалась до позицій, Артем займався евакуацією військового майна. Довгий час боєць вважався безвісти зниклим. Тіло знайшли через деякий час під завалами бліндажа.

За заслуги перед державою старшину Артема Бондаренко посмертно нагородили Орденом "За Мужність" I ступеня, який передали його матері. Попрощатися із захисником України прийшло багато людей. Серед них були товариші по службі Артема, його рідні, близькі, знайомі та небайдужі люди. Поховали Артема у Дніпрі на Краснопільському кладовищі.

Старшина Бондаренко у складі свого десантного підрозділу приймав участь у найзапекліших боях на Донбасі: у Донецькому аеропорті, Авдіївській промзоні, Пісках, Станиці Луганській.

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