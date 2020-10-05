На Днепропетровщине задержали серийного вора, на счету которого ограбления семи домов
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на пресс-службу полиции Днепропетровской области.
Так, по данным полиции, мужчина обоснованно подозревается в совершении семи краж из частных домовладений.
Как выяснили полицейские, в течение года 28-летний житель города Каменское Днепровской области путем взлома проникал в дома, расположенные в Петриковском районе, и воровал ценное имущество потерпевших. Совершив кражу, он грузил все в автомобиль, на котором и передвигался по селам района.
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Все похищенное имущество злоумышленник сбывал в ломбарды, а полученные деньги тратил на личные нужды.
В полиции сообщили, что серийному вору уже сообщили о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины. Ему избрали меру пресечения в виде содержания под стражей.
Правоохранители проверяют, причастен ли мужчина к другим преступлениям.
"Сейчас следователи проверяют мужчину на причастность к совершению других имущественных преступлений на территории района. Досудебное расследование продолжается", - говорится в сообщении полиции.
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