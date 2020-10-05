Все украденное вор сдавал в ломбард

На Днепропетровщине задержали серийного вора, на счету которого ограбления семи домов

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на пресс-службу полиции Днепропетровской области.

Так, по данным полиции, мужчина обоснованно подозревается в совершении семи краж из частных домовладений.

Как выяснили полицейские, в течение года 28-летний житель города Каменское Днепровской области путем взлома проникал в дома, расположенные в Петриковском районе, и воровал ценное имущество потерпевших. Совершив кражу, он грузил все в автомобиль, на котором и передвигался по селам района.

Все похищенное имущество злоумышленник сбывал в ломбарды, а полученные деньги тратил на личные нужды.

В полиции сообщили, что серийному вору уже сообщили о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины. Ему избрали меру пресечения в виде содержания под стражей.

Правоохранители проверяют, причастен ли мужчина к другим преступлениям.

"Сейчас следователи проверяют мужчину на причастность к совершению других имущественных преступлений на территории района. Досудебное расследование продолжается", - говорится в сообщении полиции.

Напомним, в Днепре ребенок устроил пожар в доме, кадры: "выпившая бабушка отдыхала в другой комнате".

Ранее Politeka сообщала, что в Днепре герой-любовник полез к девушке на 16-й этаж по газовой трубе: съехались спасатели, кадры.

Также Politeka писала, что под Днепром учительница ударила девочку по лицу: "начала заикаться и...".