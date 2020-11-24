В Днепре дети убили двухмесячного щенка

Как передает Politeka.net, вопиющие подробности на своей страничке в Facebook рассказала волонтер Галина Бабешко.

По ее словам, все произошло на Евпаторийской улице.

"Узнала что на евпаторийской растут будущие маньяки, дети забили палками щенка! Щенку от роду 2 месяца, и уверена что такое насилие прививают дома, только дома они могут услышать что собак можно бить, травить, давить машиной", - поделилась волонтер.

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От случившегося девушка пришла в настоящий ужас.

"Я разбита морально, как можно забить палками щенка, он был такой милый, очень контактный, прости малыш, я не успела тебе помочь... Что сделал этот щенок? В чем провинился? Кого вы растите люди? Слов нет...", - подытожила волонтер.


Инцидент не остался без внимания общественности. Пользователи сети возмущены такой жестокости детей.
"Ну хорошие люди из них точно не вырастут", "Во все времена, людям жилось непросто, но не зверствовали так как сейчас, моё мнение, всё зависит от родителей, от рода, что вкладывают в детей родители, чем живёт родные, то и получает общество", "Мне кажется эти дети, которые сначала издеваются над животными, потом просто не могут вырасти нормальными людьми. В будущем это все равно в той или иной степени моральные уроды", "А вы знаете чьи это дети? Может родителям сказать что они творят? Животных безумно жалко, у них и так тяжелая жизнь, а тут ещё и жуткое насилие", - писали в комментариях под постом волонтера.

Напомним, в Днепре задержали подозреваемых в покушении на убийство местного активиста.

Также Politeka писала, что в Кривом Роге 17-летнему активисту нанесли удар ножом в сердце: "защищал отца друга".

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