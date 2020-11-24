В Днепре дети убили двухмесячного щенка
Как передает Politeka.net, вопиющие подробности на своей страничке в Facebook рассказала волонтер Галина Бабешко.
По ее словам, все произошло на Евпаторийской улице.
"Узнала что на евпаторийской растут будущие маньяки, дети забили палками щенка! Щенку от роду 2 месяца, и уверена что такое насилие прививают дома, только дома они могут услышать что собак можно бить, травить, давить машиной", - поделилась волонтер.
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От случившегося девушка пришла в настоящий ужас.
Инцидент не остался без внимания общественности. Пользователи сети возмущены такой жестокости детей.
Напомним, в Днепре задержали подозреваемых в покушении на убийство местного активиста.
Также Politeka писала, что в Кривом Роге 17-летнему активисту нанесли удар ножом в сердце: "защищал отца друга".
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