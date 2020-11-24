В Днепре дети убили двухмесячного щенка

Как передает Politeka.net, вопиющие подробности на своей страничке в Facebook рассказала волонтер Галина Бабешко.

По ее словам, все произошло на Евпаторийской улице.

"Узнала что на евпаторийской растут будущие маньяки, дети забили палками щенка! Щенку от роду 2 месяца, и уверена что такое насилие прививают дома, только дома они могут услышать что собак можно бить, травить, давить машиной", - поделилась волонтер.

От случившегося девушка пришла в настоящий ужас.

"Я разбита морально, как можно забить палками щенка, он был такой милый, очень контактный, прости малыш, я не успела тебе помочь... Что сделал этот щенок? В чем провинился? Кого вы растите люди? Слов нет...", - подытожила волонтер.