Ушел из жизни генеральный директор КБ «Южное» Александр Дегтярев

Как передает Politeka.net, трагическую новость сообщили в Офисе президента.

Причиной смерти по истине легендарного украинца стал "китайский" вирус.



Он был одним из самых опытных специалистов украинской аэрокосмической отрасли. За 35 лет работы он прошел путь от инженера до генерального конструктора и генерального директора.





На счету Александра Викторовича 200 научных публикаций и статей по вопросам разработки ракетных комплексов разного назначения, 50 изобретений и патентов, которые положены в основу технологии создания конкурентноспособных ракетно-космических комплексов.

Ранее мы сообщали, что под Киевом от китайского вируса умер врач-травматолог Владимир Новик.

Медик сначала лечил вирус дома, в инфекционное отделение Броварской больницы попал уже в тяжелом состоянии. В медучреждении врач провел около месяца, но сердце мужчины не выдержало, и он умер 17 ноября.

По словам коллег, Владимир Николаевич был профессионалом на работе и хорошим семьянином дома.

Напомним, активиста с инвалидностью из Днепра лишили жизни в Киеве.

Как сообщала Politeka, Харьков переживает тяжелую утрату легендарного врача.

Также Politeka писала, что бывшая жена Виктора Павлика поделилась трогательным видео с сыном.





