В Днепропетровской области выросла "заболеваемость" китайским вирусом
Как передает Politeka.net, тревожную статистику на своей страничке в Facebook опубликовал городской голова Покрова Александр Шаповал.
Как передает Politeka.net, тревожную статистику на своей страничке в Facebook опубликовал городской голова Покрова Александр Шаповал.
По его словам, вирус в населенном пункте распространяется сумасшедшими темпами.
"За последние сутки в Покрове зафиксировано 39 новых случаев коронавируса. Всего заболело 248 человек! С марта по 30 сентября было 33 заболевших. За неполных два месяца эта цифра увеличилась на 215 человек! Среди заболевших дети и учителя. В одной из школ болеет 50% педагогов!", - говорится в сообщении.
Шаповал подчеркнул, что заболеваемость растет и это факт.
"Как и то, что если мы не будем соблюдать необходимых мер предосторожности, то нас некому будет лечить. Потому что медики тоже люди и они тоже болеют. На сегодня болеет их немало. Простые вещи спасают жизнь, давайте это помнить и соблюдать карантинные меры", - подытожил мэр города.
Отметим, что по состояние на 24 ноября в Днепре и области подтверждено 15 424 случая заболевания "китайским" вирусом. Выздоровели всего 10 794 человека.
Как писала Politeka, в Днепре из больниц массово увольняются медики, врачи в замешательстве
Напомним, полиция начала облаву на днепрян, люди не скрывают недовольства.
Также Politeka сообщала, что студенты Днепра рассказали о многочисленных случаях китайского вируса
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