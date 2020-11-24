"Как и то, что если мы не будем соблюдать необходимых мер предосторожности, то нас некому будет лечить. Потому что медики тоже люди и они тоже болеют. На сегодня болеет их немало. Простые вещи спасают жизнь, давайте это помнить и соблюдать карантинные меры", - подытожил мэр города.