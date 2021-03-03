Тяжелая травма черепа у беременной женщины, кома у 3-х летнего ребенка и сбитый насмерть 70-летний пешеход, таковы последствия аварии в Павлограде, полиция просит свидетелей помочь следствию
Об этом пишет официальный сайт полиции Павлограда.
По словам сотрудника пресс-центра полиции, смертельное ДТП случилось в Павлограде (Днепропетровская область) 27 февраля. Водитель, не справившись с управлением автомобиля, влетел в столб.
Трагедия произошла, когда темно-синего цвета «Volkswagen Polo» двигался по улице Днепровской, в машине, кроме водителя находились пассажиры. Это 32-х летняя женщина на 20-й неделе беременности, а также 2-х летний малыш.
По предварительной информации, около 13:40 в районе местного развлекательного центра по вине водителя, автомобиль вылетел с проезжей дороги. Под колеса попал пожилой 70-летний пешеход, который получил травмы, не совестимые с жизнью.
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После чего автомобиль Volkswagen Polo влетел в столб.
Бригада скорой помощи, прибывшая на место ДТП, госпитализировала беременную женщину и ребенка. У пострадавшей диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, перелом бедра и сотрясение.
К сожалению, в реанимацию попал и ребенок, ехавшей пары. У него ушиб мозга и закрытая черепно-мозговая травма. Сейчас малыш пребывает в коме под наблюдением врачей.
Сотрудники полиции устанавливают все детали происшествия, также разыскивают свидетелей дела. Они просят всех жителей Павлограда, кто может чем-то помочь следствию, связаться по телефону полиции. Ведь информация может серьезно помочь в данном деле.
Напомним, в Днепре авто снесло девушку на пешеходном переходе.
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