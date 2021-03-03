Страшной смертью погиб мужчина из Никополя, он заживо сгорел в коллекторе

Об этом пишет "Информатор".

Канализационный люк стал последним прибежищем неизвестного мужчины, проживавшего в Никополе (Днепропетровская область). Его смерть была неожиданной и страшной. Уснув, он больше не проснулся. Причиной стала зажженная сигарета, приведшая к пожару.

Трагедия случилась 2 марта, около никопольской городской больницы №1. На её территории проходившие свидетели около 18:00 заметили клубы густого черного дыма. Как оказалось в дальнейшем, источник возгорания находился в коллекторе.

Хорошо, что местные жители сразу же позвонили в службу спасения. Приехавшие сотрудники аварийно-спасательной бригады смогли относительно быстро локализовать пожар. К сожалению, после этого был обнаружен труп неизвестного мужчины, сильно обгоревший в огне.

Тогда на место происшествия прибыл и следователь. По свидетельству одного из очевидцев, сгоревший заживо мужчина не имел собственного дома. Бездомному было около 50-ти лет. Часто люди видели его нетрезвым, а место в коллекторе он использовал для ночевки и отдыха.

По предварительным данным, злоупотребив спиртным напитком в очередной раз, мужчина мог уснуть с непотушенной сигаретой. Все это привело к тому, что на одежду могла попасть искра. Она загорелась, что повлекло за собой не поправимые последствия.

Смерть человека наступила от отравления угарным газом, а также от многочисленных ожогов.

Следствие по этому делу еще окончательно не законченно. Полиция проверяет данную информацию.

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