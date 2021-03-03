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Устроить ребенка в детский сад в Днепре можно по-новому

Об этом пишет "Depo.Днепр".

Устройство в детский сад ребенка является первоочередной задачей любой семьи, имеющей малыша. В Днепре при зачислении в дошкольное учебное заведение учитывают изменения принятые постановлением Кабинета министров.

Данный документ №86 от 27 января 2021 года предполагает некоторые изменения при зачислении, отчислении и переводе дошкольников из одного сада в другой.

По словам заведующей сектором дошкольного образования отдела образовательной деятельности Оксаны Турчиновой, теперь для зачисления детей руководствуются данным постановлением.

Оксана Турчинова отметила, что некоторые части данного документа давно применяются в работе детских садов города Днепра.

Так, руководитель детского учреждения принимает новых детей в течение всего года, если есть свободные места. Учебный год в детском саду начинается с 1 сентября до 31 мая. Дальше наступает так называемый оздоровительный период.

Он предполагает, что воспитанники много времени проводят на свежем воздухе, на территории учреждения.

При желании родители будущих воспитанников могут подать заявку для поступления в садик в электронном виде. Также необходимо показать свидетельство о рождении ребенка, медицинскую справку соответствующей формы, и врачебное разрешение о том, что малыш может посещать сад.

В первую очередь зачисляют детей, если их родные сестры и братья ходят в данное заведение. Если сотрудник сада должен выходить на работу, то его ребенка также возьмут в детсад.

К первоочередным категориям относятся: дети-сироты; дети имеющие статус ВПО и дети военнослужащих; дети, лишенные родительской опеки; приемные дети; дети с особыми образовательными потребностями; дети, находящиеся в сложных жизненных обстоятельствах.

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