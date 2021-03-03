Старайтесь проверять точность информации касающихся детских самоубийств, в сети выявили множество обмана по этому поводу

Об этом пишет "Информатор".

Стало известно, что некоторые СМИ распространяют информацию не соответствующую действительности о детских самоубийствах. Тема, поднятая в этих источниках, гласит, например, что "3 марта признали Днем суицидов", "Подростки становятся жертвами опасной игры", "Проверьте мобильные ваших детей".

Обычно такие заголовки мало кто проверяет на правдивость.

Так, в Днепре за 2021 год не было отмечено ни одного случая самоубийства. По возможности, старайтесь проверять информацию, поступающую к вам из любых источников. Не впадайте в панику, как некоторые зарубежные сайты.

Реальные случаи с детскими смертями все же произошли в Украине. Падение двух девушек 13 и 15 лет с балкона не была связана с какой-либо смертельной игрой. В Боярке две школьницы отравились таблетками, а в Умани таким же лекарством отравились двое подростков. Однако они не планировали самоубийство, сделано все было из детского любопытства, но закончилось трагедией.

Сейчас на официальном сайте интернет представительства Президента Украины были обнародованы несколько петиций с просьбой закрыть социальную сеть Tik Tok. Пока документам удалось собрать по 200 подписей, а нужно 25 000.

Какую роль во всем играет дата 3 марта, могут спросить читатели. По распространяемой информации можно сделать вывод, что это день предотвращения самоубийств. Это не соответствует действительности, поскольку ВОЗ установил другую дату - 10 сентября.

Оказалось, что мартовская дата связана с выступлением человека читающего лекции о предотвращении детских самоубийств. Зовут его Kevin Hines, именно 3 марта у него запланировано выступление.

Социальная сеть, обвиняемая в распространении, пропаганде и влиянии на смертность подростков, давно блокирует и удаляет подобный контент.

По словам сотрудников полиции, с целью профилактики нахождения в интернете, регулярно проводятся беседы с детьми и руководителями детских учреждений.

Есть несколько телефонов доверия, где могут оказать помощь:

753-42-61 – кризисный центр Днепропетровской клинической психиатрической больницы.

753-44-96 — номер регистратуры психиатрической больницы.

(099) 624-05-69, (067) 737-79-11 — номер Евгения Юрьева (для тех у кого есть время и возможность системно заниматься лечением).

0-800-505-085 — горячая линия психологической помощи ДнепрОГА (время работы 14:00-18:00).

376-53-83, 748-07-39 — Днепропетровский центр социально-психологической помощи;

767-18-41 — телефон доверия при Днепровском городском центре социальных служб для семьи, детей и молодежи;

Напомним, в Днепре поменялись правила приема в детский сад.

Как сообщала Politeka, в Днепре перекроют одну из улиц в центре.

Также Politeka писала, под Днепром мужчина погиб прямо возле больницы.