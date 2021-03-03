По улице Долгая балка в Днепре власти города собираются перекрыть проход и проезд на три месяца
Об этом пишет сайт мэра Днепра.
По имеющейся информации, власти города Днепра собираются радикально изменить и перестроить балку Долгую, расположенную практически в центре. В связи с этим на три месяца будет перекрыта и улица Долгая балка.
Все это связанно с начинающимися подготовительными работами по возведению запланированных жилых домов. Для грандиозного строительства будет перекрыт тротуар и проезжая часть улицы Долгая балка.
Уже с 15 марта и до 15 июня 2021 года планируется закрыть доступ к данной местности. Работы будут ввестись в соответствии с планом проекта, составленным по распоряжению мера Днепра.
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Стало известно, что тротуар перекроют от здания №1 до здания №5.
Также планируется, что будут временно установлены специальные дорожные знаки. Место проведения работ огородят и повесят сигнальное освещение.
Для жителей и гостей города Днепра сделают возможность для безопасного передвижения мимо ведущегося строительства.
Ожидается, что после всех запланированных и проведенных работ восстановят тротуарное покрытие, уберут строительный мусор. Можно отметить, что прилегающую территорию обновят и осовременят.
Известно, что пока руководитель города не подписал соответствующие распоряжение, поэтому все еще находится в подвешенном состоянии.
Кстати, местные экологи и общественные организации не рады предстоящему строительству жилого комплекса. По их мнению, для города больше подойдет ухоженный парк или зеленная зона.
Напомним, в Днепре дети провалились под лед.
Как сообщала Politeka, в столице важную улицу перекроют сразу на пол года.
Также Politeka писала, 3 марта сразу 7 районов Днепра сидят без света.