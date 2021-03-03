7-летнего мальчика удалось вернуть домой сотрудникам полиции в городе Днепре, ребенок пошел погулять и заблудился

Об этом пишет "Днепр оперативный".

Хороший конец оказался у истории с заблудившимся мальчиком. Видимо, 7-летний ребенок гулял без присмотра родителей. Возможно, что заигравшийся маленький ребенок решил обследовать ближайшие окрестности без какого-либо спроса.

По словам пресс-службы Патрульной полиции, пользуясь тем, что родители были заняты, любопытный исследователь ушел со двора.

Сколько времени гулял мальчик, чье имя не оглашается, неизвестно. Только вечером спохватившаяся мама обратилась в полицию. Правда, сначала она делала попытки отыскать сына.

Но после долгих безуспешных поисков обратилась в полицию.

Во вторник, 2 марта, в отделение полиции обратилась женщина с просьбой отыскать 7-летнего сына, ушедшего погулять, но не вернувшегося. Случилось это в Амурско-Нижнеднепровском районе города.

Сотрудники полиции при помощи местных жителей стали прочесывать близлежащую территорию. Как это часто делается, было принято решение разбиться на группы по несколько человек. После чего приступили к поискам ребенка.

К счастью родителей, поиски продолжались около тридцати минут. История с пропавшим мальчиком закончилась тем, что испуганного, но целого и невредимого, его вернули обрадованной маме.

На месте происшествия остались сотрудники следственно-оперативной группы.

Хочется думать, что герой происшествия получил необходимые в таких случаях внушения. В дальнейшем он не станет далеко уходить от дома без разрешения.

Напомним, в Днепре поменялись правила для детских садов.

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