Врачи города Днепра просят помочь опознать пожилого мужчину, дело осложняется тем, что документов у него нет, о себе ничего не помнит

Об этом пишет "Информатор".

Медики просят отозваться родственников мужчины, предположительно жителя Днепра, поступившего к ним 3 марта. Неизвестный при себе не имел документов, поэтому идентификация его была затруднена.

Предоставить какую-либо информацию о себе найденный незнакомец также не может. Врачи просят о помощи. Это произошло 3 марта, когда работники скорой помощи доставили в 9-ю больницу мужчину.

По словам Анастасии Котенко сотрудницы городской клинической больницы №9, пожилой человек ничего не помнит, вся надежда на то, что кто-нибудь опознает и оповестит родственников.

К сожалению, при себе мужчина не имел паспорта или пенсионного удостоверения. Этим бы он облегчил сотрудникам полиции поиск родственников или друзей.

Об обнаруженном человеке известно немногое. Нашли его на улице Василия Тютюника, мужчина сидел на лавочке. Обеспокоенные местные жители вызвали для него скорую помощь.

После этого неизвестного поместили в больницу №9. Теперь сотрудники медицинского учреждения обращаются ко всем жителям города Днепра.

Если кто-то узнал в сидящем на фото мужчине знакомого или родственника, обращайтесь к Анастасии Котенко.

Однако это не первый случай такого рода. Так, до сих пор продолжается розыск 80-летней пенсионерки, которая покинула дом и больше не возвращалась. Проживала она в Днепропетровской области.

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