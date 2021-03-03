В Днепре на узкой дороге столкнулись Lexus и Chevrolet, есть потерпевшая

Об этом пишет "Информатор".

Еще одна авария произошла в Днепре 3 марта 2021 года. В районе Каруны произошло столкновение двух автомобилей. По свидетельству очевидцев, инцидент произошел около 16:00 напротив дома №49.

При столкновении Lexus и Chevrolet есть пострадавшая женщина. Приехавшая бригада скорой помощи диагностировала у неё травму руки и головы. Женщину госпитализировали в местную больницу, где окажут необходимую помощь.

Можно заметить, что авто от удара довольно сильно пострадали. Видны отпавшие детали, а также помятый борт одной из машин.

Неширокая проезжая часть значительно затруднила движение транспорта в обе стороны. Большинство водителей стараются объехать аварию пользуясь дворами. Но там существует опасность потерять диск с колеса или проколоть шину, ведь сами внутриквартальные дороги не ухожены.

Там присутствуют колдобины, ямы и всякий мусор, который может сделать поездку не очень приятной. Местным водителям рекомендуется вообще не выбирать этот маршрут для своих передвижений.

На месте аварии работают сотрудники патрульной полиции, несколько экипажей. Помимо этого, полиция хочет как можно быстрее оформить данное дело, чтобы снять нагрузку на этот участок проезжей части. Для этого нужно убрать поврежденные машины.

Видно, что место ДТП обнесли специальными конусами, которые уберут, как только все нормализуется.

Полицейские направляют проезжающий транспорт в объезд. Саму дорогу в этом месте перекрыли, а машины разворачивают в другую сторону.

Напомним, родителей Днепра предупредили.

Как сообщала Politeka, в Днепре на целый квартал перекроют центральную улицу.

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