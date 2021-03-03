К тройной аварии привело внезапное торможение автомобиля на дороге в городе Днепре, трех человек госпитализировали

Об этом пишет "Днепр оперативный".

Буквально за несколько секунд случилась страшная авария в Днепре. Она произошла 2 марта, после захода солнца на проезде Александра Гальченко. В ДТП есть и пострадавшие люди, которых пришлось госпитализировать в срочном порядке.

Так, по словам сотрудников полиции, три автомобиля Skoda, Daewoo Lanos, а также Daewoo Nexia стали участниками случившегося происшествия.

Водители Skoda и Nexia затормозили перед пешеходным переходом, они ехали со стороны улицы Богдана Хмельницкого.

Водитель Lanos, как удалось выяснить, двигался со стороны улицы Паникахи. Он пытался резко затормозить перед пешеходным переходом. Однако ему не удалось сделать это сразу. Из-за маневра авто выехало на встречный путь и врезалась в Skoda.

Сила удара была такой, что Skoda развернуло, а Lanos зацепил и Daewoo Nexia.

Снимки с места трагедии, которые попали в сеть, показали страшно изуродованные автомашины. Валяющиеся на асфальте железные детали, куски стекла многое говорят о силе удара.

Вызванная на место происшествия бригада скорой помощи забрала попавших в ДТП людей. Оказалось, что пострадавших было трое. Это водитель Skoda, водитель и пассажир Lanos.

Их госпитализировали с разными по тяжести травмами. Сейчас пострадавшие находятся под наблюдением медиков в 18-ой и 16-ой городских больницах.

Сотрудникам полиции еще предстоит выяснить все обстоятельства данного дела. Подробности будут уточняться.

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