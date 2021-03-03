Водитель маршрутки не захотел везти ребенка оплатившего свой проезд, девочку выгнали из салона

Об этом пишет "Информатор".

В 07:00 3 марта водитель микроавтобуса, совершающего рейс по 2 маршруту, не стал везти ребенка, заплатившего за проезд. Свои действия мужчина объясняет тем, что школьница за проезд не заплатила. Он выгнал девочку из салона, не доехав до места назначения, ребенок испытал сильный стресс.

Конечно, Ольга, так зовут мать ребенка, всецело поддерживает версию дочери. Она утверждает, что оплата была произведена, как только дочь вошла в автобус. Обычно это происходит при входе в салон маршрутки.

Так, Ольга сообщила, что дочка рано утром села в маршрутку на своей остановке. Авто ехало в сторону конечной остановки Игрень. После конечной, маршрутка едет в сторону Приднепровска, где расположено учебное заведение.

Водитель взяв оплату за проезд, высадил школьницу в Игрени (на конечной). Ребенок начал протестовать, доказывая, что деньги уже заплачены за всю поездку в оба конца. Но водитель выгнал ее из салона.

Рассерженная женщина, чей ребенок не доехал до школы, пошла к Ивану Васюченко, являющимся представителем Департамента транспорта.

Васюченко согласился, что водитель был не прав. Его поведение после дисциплинарного взыскания с предупреждением было вызывающим. Мужчина позволил себе закурить в салоне.

Представитель считает, что мужчину необходимо уволить в ближайшее время. Также он обращает внимание, что по существующим правилам на конечной остановке выходят все. Пассажиры, ожидающие прибытие транспорта, стоят в очереди на посадку. Следовательно, ребенок должен был покинуть салон и потом опять занять свое место.

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