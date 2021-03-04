Два рыбака провалились под лед в Днепропетровской области, одному из них не удалось спастись

Об этом пишет ГСЧС Украины в Днепропетровской области на своем сайте.

Подледный лов порой связан с опасностью попасть в полынью. Простое человеческое желание отведать свежей рыбы может дорого обойтись любому рыбаку. Коварным лед становится от теплой погоды и пригревающего весеннего солнца.

Чтобы лишний раз не рисковать жизнью и здоровьем, лучше приобрести рыбу в ближайшем магазине. Если бы так рассуждали двое мужчин из Днепропетровского села, то один из них остался бы в живых. Теперь родным, коллегам и знакомым погибшего, приходиться оплакивать непредвиденную кончину.

Этот трагический случай произошел 3 марта в селе Якимовка (Верхнеднепровский район). Традиционная рыбалка стала последней для рыбака, жизнь оборвалась буквально в ста метрах от берега.

На горячую линию в Государственную службу по чрезвычайным ситуациям поступил сигнал в 15:50. Речь шла о двух рыбаках, провалившихся в полынью во время ловли рыбы.

На место происшествия выехал 46-ой государственная пожарно-спасательная часть.

Как оказалось, один из них смог сам выбраться из ледяной воды, второй не смог последовать примеру товарища. Утонувшего человека достали из ставка с помощью специальных средств.

Спасатели применили крюки, привязанные к веревкам. Таким образом, тело было доставлено к берегу.

Еще раз хочется обратить внимание всех людей на опасность подобных занятий. Выходя на лед в плюсовую температуру, значит подвергать свою жизнь опасности. Рисковать ради улова не стоит, это может принести горе вам и вашим близким.

Напомним, названы районы, которые останутся без света 4 марта.

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