Сильный ветер 4 марта может наделать беды, не стоит стоять около рекламных щитов и старых зданий

Об этом пишет ГСЧС Днепропетровской области на своем сайте.

Весенняя погода продолжает испытывать жителей Днепра и Днепропетровской области. На смену снежному и морозному февралю пришел март. Однако не всегда весна это солнце, теплые дни и возможность прогуляться в ближайшем парке.

Так, неожиданное ухудшение погоды прогнозируют синоптики на 4 марта. В своих сообщениях специалисты предупреждают об усилении ветра до критического уровня, который несет потенциальную угрозу.

Как прогнозируют специалисты Днепропетровского регионального центра по гидрометеорологии, именно в четверг днем, 4 марта, ожидается шквалистый ветер. Скорость ветра будет от 15 до 20 метров в секунду.

Сильный юго-западный ветер признан несущим потенциальную опасность, а ГСЧС присвоила ситуации I уровень опасности (желтый).

Для предупреждения несчастных случаев пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям рекомендует придерживаться следующих правил.

Жителям города Днепра не стоит ставить свои транспортные средства под деревьями, особенно старыми и высокими. Если есть такая возможность, не покидайте помещение без лишней надобности.

Если вы оказались на улице, то старайтесь ходить подальше от зданий, рекламных щитов. Они могут не выдержать сильного ветра, упасть на пешехода.

Также не стоит искать защиту возле остановок, торговых палаток и прочих непрочных конструкций.

Специалисты утверждают, что даже вещи с незастекленных балконах могут привести к трагедии.

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