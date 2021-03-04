На Днепропетровщине двое маленьких детей получили ожоги 2-ой степени

Подробности сообщает "Информатор".

Инцидент произошел 3 марта в одном из сел Никопольского раойна.

По предварительной информации, дети полезли к плите, на которой стояла кастрюля с кипящей водой.

Судя по всему, малыши перевернули ее на себя. В результате годовалый мальчик получил ожоги 20% тела. Вода попала ему на голову и верхнюю часть туловища.

У двухлетней девочки ожоги 2-ой степени - кипяток ошпарил 25% ее тела.

В состоянии средней степени тяжести детей доставили в больницу Никополя.

Ранее мы рассказывали, что годовалая девочка из Днепра получила 60% ожогов кожи, окунувшись в кипяток.

Врачи приняли решение поместить ребенка в медикаментозный сон.

По словам убитых горем родителей, не имея возможности искупать маленькую Надю в горячей воде, поскольку в доме отсутствует её центральное снабжение, им приходилось сначала греть воду.

Когда взрослые отвлеклись, маленькая Нада полезла, в еще не остуженный кипяток.

Напомним, в Павлограде авто сбило беременную и малыша, ребенок в коме.

Как сообщала Politeka, в Днепре медики спасают малышку получившую 60% ожогов.

Также Politeka писала, в Кривом Роге преступник напал на ребенка.