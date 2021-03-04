Отдали под суд за незаконную вырубку леса трех жителей Днепропетровской области

Об этом пишет прокуратура Днепропетровской области на своем сайте.

Незаконная вырубка леса приносит большие убытки, нарушает экологию, влияет на птиц и животных. Ведь зеленные насаждения это своеобразная защита от ветра, пылевых бурь и даже глобального потепления.

Еще находятся люди, не желающие беречь природное богатство, возможно, что они не думают о своем и чужом будущем.

Теперь их ожидает наказание за уничтожение деревьев по предварительному сговору. Хочется думать, что принятые против лесорубов меры, удержат от соблазна других любителей легкой наживы.

Неизвестно о чем думали три «черных» лесоруба, когда рубили деревья в Булаховском лесу (Павлоградский район). Возможно, что они своими мыслями поделятся с судьей, который станет рассматривать их дело.

Так, против троих мужчин прокуратура в Павлограде выдвинула и передала в суд обвинительный акт. Основанием стала незаконная вырубка деревьев, принесшая большие убытки государству Украине.

По словам пресс-службы прокуратуры Днепропетровской области, в августе 2020 года трое мужчин решили нарубить деревьев в лесу, расположенном недалеко от села Булаховка. Приехав на место, они занялись самовольной вырубкой многолетних дубов и акаций.

Расследованием этого дела занялись сотрудники полиции.

Всего от рук злоумышленников пострадало 24 дерева. По скромным оценкам специалистов, ущерб исчисляется суммой в 270 тысяч гривен.

Нужно отметить, что судебное разбирательство этого преступления против зеленых насаждений еще продолжается.

Напомним, спасатели объявили желтый уровень опасности.

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