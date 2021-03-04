14 жителей Днепропетровской области стали жертвой коронавируса за прошедшие сутки
Об этом пишет пресс-службой Днепропетровской областной администрации на своем сайте.
В Украине наблюдается очередной подъем заболеваемости коронавирусом. Специалисты давно предупреждали об очередной волне Covid-19, которая, по-видимому, сейчас набирает обороты.
С каждым днем ситуация становится все более тревожной. Так, несколько областей уже определили в красную зону, где действуют строжайшие ограничения. С 2020 года нормой стали такие понятия как: масочный режим, социальная дистанция, обработка антисептическими препаратами.
По статистике, в Днепропетровской области за сутки официально подтвердилось около 400 случаев заболевания коронавирусом, а 14 человек умерли от осложнений.
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Так, по данным предоставленным пресс-службой Днепропетровской областной администрации можно отметить, что всего было обнаружено 384 новых заболевших Covid-19.
Следующим образом выглядит статистика по городам и районам региона.
К сожалению, лидирует густонаселенный Днепр - 153 человек. За ним следует Кривой Рог - 84. Дальше по убывающей: Павлоград - 29, Каменское - 19, Новомосковск - 18, Никополь - 22, Покров - 12, Синельниково - 3, Желтые Воды и Терновка - 1.
В районах заболеваемость такая: Апостоловский — 10; Верхнеднепровский район — 2; Днепровский и Новомосковский — 6; Синельниковский район — 6; Петриковский — 5; Никопольский район — 3; Криворожский, Покровский, Царичанский — по 1;
14 человек умерло от коронавируса за прошедшие сутки. За весь период пандемия унесла 2015 жителей Днепропетровской области.
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