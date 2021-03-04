Погибают от голода 300 собак из Никопольского приюта

Об этом Никопольский приют написал на своей странице в Facebook.

Собаки давно существуют вместе с человеком. Некоторые из четвероногих несут службу в полиции, в армии, охраняют стоянки авто, жилые дома.

Однако не всегда все собаки находят себе хозяев. Бывает, что маленьких щенков выбрасывают на улицу, где они становятся бродячими собаками. Стаи таких особей несут потенциальную угрозу, разносят заразу, гибнут под колесами машин.

В лучшем случае собака может попасть в приют, а в перспективе может обрести дом и хозяина. Те, кто остается навсегда в таком месте нуждаются в лечение и кормежке.

Волонтер приюта «Шанс на жизнь» Елена Омельченко из города Никополя (Днепропетровская область) собирает деньги на еду для своих питомцев. К сожалению, власти не могут выделить достаточно денежных средств на корм.

По словам Омельченко, 300 собак нуждаются в регулярном питании. Денег на это у приюта нет. В доказательство своих слов она выложила фото накладных, где фигурирует сумма в 4 300 тысяч гривен.

Для нормальной жизнедеятельности приюта такую сумму нужно умножить на два. Это будет около 8 500 в неделю. Если посчитать за месяц то выходит, что на прокорм зверей нужно 34 - 38 тысяч в месяц.

Руководители города Никополя дают обещание оплатить ремонт клеток для животных, изоляторов. Выделить средства на материально-техническое обеспечение «Шансу на жизнь».

Все остальные вопросы должен решать волонтер. Омельченко не выгоняет животных на улицу, она обращается ко всем неравнодушным гражданам, способным помочь в данной ситуации.

Напомним, коронавирус продолжает поражать жителей Днепропетровской области.

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