Пропавшая пожилая женщина из Днепропетровской области найдена мертвой в камышах

Об этом пишет " Информатор ".

Трагедия случилась в Днепропетровской области, где с середины февраля разыскивали пожилого человека. Эта была 80-летняя Надежда Глушко, которая еще 16 февраля покинула свой дом.

Знакомые и соседи обратились в правоохранительные органы с заявлением о пропаже, а 3 марта, в среду, тело женщины обнаружили при поиске. Данный факт подтвердила и полиция.

По словам очевидцев, в февральское утро, примерно в 9:00 часов Надежда Глушко ушла в неизвестном направлении. С тех пор её никто не видел.

Поисками пожилой женщины занялись сотрудники полиции, а также волонтеры добровольческого спасательного отряда "Милена".

Занявшись розыском пропавшей жительницы села Керносовка (Новомосковский район) Надежды Глушко, специалисты провели информационную работу. Они опрашивали возможных свидетелей, напечатали достаточное количество объявлений, подключили массовые средства информации.

По созданной ориентировке было выяснено, где последний раз приблизительно видели женщину. Все места были обозначены, что послужило определению радиуса поиска.

Всю местность облетели на квадрокоптерах, по пути делая фотосъемку. Такие мероприятия помогли обнаружить пропавшую.

На одной из фотографий представителями "Милены" было обнаружено что-то, напоминающее лежащего человека.

Все материалы были переданы полицейским в тот же день. Руководствуясь координатами, следователь и полиция обнаружила тело Надежды Глушко в зарослях камышей, в Перещепино.

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