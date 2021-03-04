Убили пожилого человека и завладели его банковской картой
Об этом пишет "49000.com.ua"
Совершенно дикий случай произошел в Днепре. Там после визита не прошеных гостей, погиб владелец квартиры. Случай привлек внимание общественности своей жестокостью.
Зашедшие в квартиру мужчины выясняли отношения с пожилым хозяином. Ссора быстро переросла в драку, последствия которой привели к смерти 64-летнего мужчины.
Как выяснили правоохранительные органы Днепропетровской области, летальный исход наступил от многочисленных гематом на теле потерпевшего.
Лохматая Лорак вызвала недоумение внешностью в реальной жизни, разница огромная: "Сварщик"
Полностью раздетая "Холостячка" Ксения Мишина приняла душ и раскрыла свой секрет: "Я регулярно..."
Люди безразлично проходят мимо: на харьковском рынке произошла трагедия, кадры
Загорелая жена Ямы из «Танців з зірками» в мини-трусиках засветила райские места: «Какая богиня»
Единственный сын Ротару угодил в беду на дороге, кадры с места события: "Прямо во время поездки..."
Неизвестные, посетившие квартиру старого человека 3 марта, поссорились с владельцем квартиры. Превосходя его физически, а также пользуясь численным превосходством, мужчины стали жестоко избивать пенсионера.
Как сообщили полицейские, в ход пошли кулаки.
Известно, что во время драки был разбит телевизор хозяина. После чего у лежащего без дыхания пенсионера забрали банковскую карту.
Возможно, что злоумышленники не ожидали расплаты, раз решили воспользоваться банковской картой, операции по которой можно отследить. Похищенной картой преступники расплатились за продукты, купленные в ближайшем магазине. Возможно, хотели «отметить» данное событие.
Нападавших людей задержали, ими оказались жители Днепра. Одному исполнилось 32 года, другому 48 лет.
Банковскую карту изъяли в качестве доказательств. Окончательную точку в этом деле поставит суд, так как следствие еще не закончено.
Напомним, в Днепре ищут родных дедушки с амнезией.
Как сообщала Politeka, под Днепром рыбаки провалились на тонком льду.
Также Politeka писала, под Днепром нашли труп пропавшей пенсионерке.