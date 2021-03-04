Убили пожилого человека и завладели его банковской картой

Об этом пишет "49000.com.ua"

Совершенно дикий случай произошел в Днепре. Там после визита не прошеных гостей, погиб владелец квартиры. Случай привлек внимание общественности своей жестокостью.

Зашедшие в квартиру мужчины выясняли отношения с пожилым хозяином. Ссора быстро переросла в драку, последствия которой привели к смерти 64-летнего мужчины.

Как выяснили правоохранительные органы Днепропетровской области, летальный исход наступил от многочисленных гематом на теле потерпевшего.

Неизвестные, посетившие квартиру старого человека 3 марта, поссорились с владельцем квартиры. Превосходя его физически, а также пользуясь численным превосходством, мужчины стали жестоко избивать пенсионера.

Как сообщили полицейские, в ход пошли кулаки.

Известно, что во время драки был разбит телевизор хозяина. После чего у лежащего без дыхания пенсионера забрали банковскую карту.

Возможно, что злоумышленники не ожидали расплаты, раз решили воспользоваться банковской картой, операции по которой можно отследить. Похищенной картой преступники расплатились за продукты, купленные в ближайшем магазине. Возможно, хотели «отметить» данное событие.

Нападавших людей задержали, ими оказались жители Днепра. Одному исполнилось 32 года, другому 48 лет.

Банковскую карту изъяли в качестве доказательств. Окончательную точку в этом деле поставит суд, так как следствие еще не закончено.

Напомним, в Днепре ищут родных дедушки с амнезией.

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