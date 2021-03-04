Будет не так удобно

Власти просят учесть, что в Днепре 5 марта будет перекрыт один из оживленных проспектов в центре города, расписание городского транспорта будет существенно изменено, ведь этого требует строительство метро для благоустройства жизни города, а значит и горожан

Об этом пишет "49000.com.ua".

Линия метро в городе Днепр самая короткая в Европе. Между тем, этот подземный вид транспорта чрезвычайно удобен и способен спасти от перегрузки наземные дороги города миллионника. Как стало известно, в городе Днепре активно строят три станции метро. Для полного обеспечения безопасности людей в ходе строительных работ будет изменен график работы городского транспорта.

Планируется, что 5 марта с 14:30 до 16:30 будет закрыт доступ на центральный проспект Яворницкого. Отрезок от улицы Винниченко до улицы Ефремова станет не доступен для прохода.

Весь городской транспорт, который курсирует по этому участку, поменяет свой маршрут. Жителям и гостям Днепра следует учесть информацию при планировании дел. Также, власти просят потерпеть временные неудобства.

Троллейбусы изменят маршрут таким образом: на время прекратит работу троллейбусный маршрут №1. Троллейбусы №4 будут двигаться по сокращенному маршруту от ст. м. «Металлургов» к просп. Александра Поля.

Троллейбусы № кольцо «А», № кольцо «Б» также поменяют маршрут: пл. Соборная — далее просп. Гагарина — ул. Титова — ул. Рабочая — ул. Пушкина (до ул. Андрея Фабра) — затем троллейбус пойдет по ул. Леваневского — Железнодорожный вокзал — просп. Дмитрия Яворницкого — ул. Шмидта — ул. Рабочая — ул. Титова — просп. Гагарина — и вернется на ул. Соборную.

Самый дешевый вид транспорта трамвай. Многие выбирают его из-за удобства и дешевизны. Пассажирам следует учесть, что трамвай №1 изменит свой маршрут: от Железнодорожного вокзала

Железнодорожный вокзал — затем просп. Дмитрия Яворницкого — и после ул. Центральная;

Железнодорожный вокзал — просп. Дмитрия Яворницкого —далее ул. Шмидта — и ул. Пушкина — затем ул. Святослава Храброго — ул. Чернышевского — ул. Севастопольская — транспортный университет.

Учтите, что от Транспортного университета такой маршрут:

Транспортный университет — после ул. Севастопольская — и ул. Чернышевского — ул. Святослава Храброго — ул. Пушкина — ул. Шмидта — пл. Старомостова — и возвращается на Железнодорожный вокзал.

Автобусный транспорт станет ходить в обход:

Так маршруты 87А, 101А, 124А, 146А по направлению к Соборной площади объезд от просп. Дмитрия Яворницкого через ул. Михаила Грушевского, ул. Святослава Храброго, ул. Чернышевского и далее по маршруту;

маршруты 87Б, 101А, 118, 124А, 146Б, 157А по направлению к площади Героев Майдана объезд от Соборной площади через ул. Олеся Гончара, ул. Чернышевского, ул. Гоголя, после чего поедет по маршруту.

маршруты 118, 157А по направлению к Соборной площади объезд от просп. Дмитрия Яворницкого через ул. Михаила Грушевского, ул. Святослава Храброго, ул. Чернышевского, просп. Гагарина, а далее следовать обычному маршруту.

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