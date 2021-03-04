В Кривом Роге обнаружили воровство бюджетных денег. Около 500 тысяч было украдено местной чиновницей у детей

Об этом пишет прокуратура Днепропетровской области на своем сайте.

Еще один случай воровства бюджетных денег был раскрыт в Кривом Роге. Представительница городского совета получила в ходе данной операции кругленькую сумму в размере 500 тысяч гривен.

Дело было раскрыто благодаря усилиям прокуратуры Днепропетровской области.

По имеющимся данным, еще в 2018 году было задумана и осуществлена операция, в ходе которой государство недосчитало большую сумму выделенных денег.

Планировалось, что бюджетные денежные средства пойдут на капитальный ремонт местных учебных заведений. Тогда же и созрел преступный план между директором департамента городского совета и товариществом с ограниченной ответственностью. Нужно отметить, что в тот момент, женщина работала начальником управления.

Для этого понадобилось заключить договор подряда для выполнения соответствующих работ, а точнее, на ремонт системы отопления в 4-х учебных заведений.

Далее все было просто как в классической схеме, ООО, в свою очередь, работал с двумя предпринимателями, которые занимались продажей оборудования. Они же продавали все по баснословным ценам. При этом лишние деньги переводились в наличные.

Как установило следствие, руководитель ООО внес в отчетную документацию явно завышенную цену, не отвечающую действительности.

Ущерб, который подсчитали специалисты, исчисляется в немаленькой сумме, около 500 тысяч гривен.

Теперь всем, кто участвовал в данном деле, объявили о подозрении.

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