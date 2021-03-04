Пассажиры днепровской маршрутки №107 не доехали до места назначения, а попали в аварию, пострадавших нет

Об этом пишет "Информатор".

По предварительным данным, водитель микроавтобуса вез пассажиров по маршруту №107 в городе Днепре. Возможно, что езда для него была слишком медленной, поскольку мужчина решил обогнать фуру.

К сожалению, ему данный маневр не удался, поскольку что-то помещало. Пассажиры маршрутки №107 не успели доехать до места своего назначения. Произошла дорожно-транспортная авария.

Это случилось 4 марта в районе Запорожского шоссе, когда водители двух автотранспортных средств двигались, каждый со своей скоростью.

Водитель микроавтобуса ехал по заданному маршруту в сторону жилищного массива Тополь. В это время водитель грузовой машины, как он сообщил сотрудникам полиции, стал выезжать со стороны Космической улицы, придерживаясь левого ряда. Мужчина стремился выехать на Запорожское шоссе.

Тогда же водитель маршрутки решил совершить обгон, в итоге попал в аварию. К счастью, пассажиры, пребывающие в это время в салоне, не пострадали. Их высадили, проследив за безопасностью.

На месте происшествия работают полицейские, которые устанавливают все подробности дела. Сообщается, что на этом участке дороги образовалась огромная пробка из авто.

С места события опубликовали фотографию, которая сделана с высоты и позволяет рассмотреть некоторые подробности. Видно, как легковые машины по одной, с трудом объезжают фуру. Она перегородила почти всю трассу.

Проезд особенно для больших грузовых машин затруднен.

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