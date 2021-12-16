По данным Днепропетровской областной государственной администрации, больше всего заболело ковидом в Кривом Роге - 113 человек, Днепре-70, Никополе -18.

Умерло из-за заключения после ковида 41 человек. Излечились за отчетный период - 1370 жителей области. За последние сутки количество новых заболевших выросло более чем на 100 случаев. Однако ситуация остается стабильной и под контролем.

С начала кампании по вакцинации 2 млн 158 тысяч жителей области сделать прививку от коронавирус. Среди них почти полтора миллиона человек получили полный курс вакцинации.

Как уже сообщала Politeka, в Днепре из-за напряженной эпидситуации с заболеваемостью на коронавирус, городская власть решила отказаться от традиционных новогодних массовых мероприятий. Не планируется проводить официальное открытие новогодних елок, а также ряда развлекательных мероприятий в центре города. Однако в Днепре в этом году значительно увеличилось количество новогодних локаций на свежем воздухе. Мероприятия планируется проводить во всех микрорайонах города, даже самых отдаленных. По словам чиновников, это позволит жителям города избежать нежелательных контактов в транспорте. По плану во дворцах культурах в разных районах пройдет более 150 новогодних утренников для детей.

Практически в каждом парке Днепра запланированы разнообразные новогодние развлечения. Продлятся они с 17 декабря по 14 января.

Напомнить, Днепряне продолжают болеть ковидом: неутешительные данные по области

Как сообщала Politeka, новые правила объявили в Минздраве из-за штамма Омикрона: какие изменения ввели для украинцев.

Также Politeka писала, тысяча гривен за вакцинацию: в Украине расширят перечень услуг, на которые можно потратить деньги.